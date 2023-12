Cnmc Goldmine Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Aktie von Cnmc Goldmine wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,14 bewertet, was 61 Prozent höher ist als der Durchschnitt in der "Metalle und Bergbau" Branche (21,2). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Cnmc Goldmine eine Rendite von 0,51 Prozent erzielt, was 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Während die "Metalle und Bergbau"-Branche eine mittlere Rendite von -13,66 Prozent verzeichnete, konnte Cnmc Goldmine eine Rendite von 14,16 Prozent erzielen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Cnmc Goldmine. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass Cnmc Goldmine aktuell nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Cnmc Goldmine derzeit +3,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, gehandelt wird. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, GD200, liegt die Aktie jedoch um -2 Prozent entfernt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt kann die Aktie von Cnmc Goldmine daher technisch gesehen für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft werden.

