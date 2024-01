Cnmc Goldmine Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich Cnmc Goldmine lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Cnmc Goldmine eine "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Cnmc Goldmine besonders negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Heute erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cnmc Goldmine-Aktie zeigt einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Cnmc Goldmine.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Cnmc Goldmine-Aktie ein Durchschnitt von 0,2 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,197 SGD, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht hervorruft. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Cnmc Goldmine daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Cnmc Goldmine kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Cnmc Goldmine jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cnmc Goldmine-Analyse.

Cnmc Goldmine: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...