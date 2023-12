Cnhtc Jinan Truck Appliance Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Dividendenrendite von Sinotruk Jinan Truck liegt derzeit bei 0,52 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinotruk Jinan Truck liegt bei 32,65, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Sinotruk Jinan Truck in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung, obwohl die Redaktion auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert hat.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sinotruk Jinan Truck-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 89,57) als auch auf längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 78,29) überkauft ist. Daher wird die Aktie für diesen Punkt ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Sinotruk Jinan Truck eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.