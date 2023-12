Cnhtc Jinan Truck Appliance Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktienanalyse der Sinotruk Jinan Truck ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf Basis des GD200 derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Wert des GD200 liegt bei 16 CNH, während der Aktienkurs bei 14,29 CNH um -10,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 15,22 CNH weist mit einer Abweichung von -6,11 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine positive Stimmung, die vor allem in den sozialen Medien zum Ausdruck kommt. Trotz einiger "Schlecht"-Signale wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Sinotruk Jinan Truck mit -10,12 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,02 Prozent aufweist, schneidet die Aktie mit -9,11 Prozent schlechter ab, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Daher wird der Sinotruk Jinan Truck aufgrund des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt mit "Gut" bewertet.

