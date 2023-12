Cnbx Pharmac.ew Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse der Cnbx-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,02 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,01 USD liegt, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,01 USD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Zusammenfassend ergibt sich daher auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Anlegermeinung wurde Cnbx in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Analyse diverser Kommentare und Äußerungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Aus diesem Grund wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Cnbx-Aktie aktuell bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Arzneimitteln, was einem geringeren Ertrag von 2,49 Prozentpunkten entspricht. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cnbx-Aktie liegt bei 50, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der 7-Tage-RSI wird zudem mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der ebenfalls bei 50 liegt und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein Gesamtrating von "Neutral" für Cnbx.