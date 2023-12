Cn Logistics International Holdings Aktie: Das war abzusehen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cn Logistics von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben und kommt zu diesem Schluss. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt betrachtet erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cn Logistics verläuft aktuell bei 7,25 HKD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 6,03 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -16,83 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 6,11 HKD angenommen. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von -1,31 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Cn Logistics für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Damit ist Cn Logistics insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cn Logistics-Aktie hat einen Wert von 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Cn Logistics.