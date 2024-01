First Community Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "First Community":

Der Relative Strength Index (RSI) für die First Community -Sc-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 6, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des 25-Tage-RSI verglichen, der bei 16,02 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft, wodurch sie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für First Community -Sc.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 11,42, was 26 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche "Handelsbanken" (15). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Bei der Dividendenpolitik ergibt sich jedoch eine negative Differenz von -135,61 Prozent zum Branchendurchschnitt. Daher erhält First Community -Sc in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Branchenvergleich erzielte die First Community -Sc-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,45 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,71 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -7,17 Prozent im Branchenvergleich und zu einer Unterperformance von 16,51 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors (11,06 Prozent). Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.