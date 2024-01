Cn Logistics International Holdings Aktie: Geht es jetzt los?

Die Anlegerstimmung bei Cn Logistics ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 42,86, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, signalisiert Neutralität mit einem Wert von 50.

Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 7,1 HKD, während der Aktienkurs bei 6,07 HKD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,07 HKD, was zu einem neutralen Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Cn Logistics, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Anlegerstimmung und der technischen Analyse für die Aktie von Cn Logistics.