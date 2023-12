Cn Logistics International Holdings Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Bewertung einer Aktie beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie finanzielle Kennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und Kommunikation im Netz. Im Fall von Cn Logistics zeigt die Diskussionsintensität im Netz eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cn Logistics ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Cn Logistics-Aktie am letzten Handelstag bei 6,08 HKD lag, was einem Unterschied von -15,08 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (7,16 HKD) entspricht. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 6,07 HKD nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie von Cn Logistics somit ein gutes Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Insgesamt ergibt sich für Cn Logistics also eine neutrale bis schlechte Bewertung basierend auf verschiedenen Faktoren wie Diskussionsintensität, Anleger-Sentiment, technischer Analyse und RSI.