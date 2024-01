Cmst Development Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Aktienkurs von Cmst Development hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 4,47 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Luftfracht und Logistik"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -0,7 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Cmst Development mit 5,17 Prozent deutlich darüber liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Cmst Development in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse der Cmst Development-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,48 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 5,17 CNH, was zu einer -5,66 prozentigen Abweichung führte und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 5,17 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Cmst Development momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cmst Development in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.