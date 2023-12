Cmst Development Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Cmst Development wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,5 CNH, während der Kurs der Aktie bei 5,27 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,18 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,14 CNH, was einer Abweichung von +2,53 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Cmst Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,2 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 0,59 Prozent, was eine Outperformance von +1,61 Prozent für die Cmst Development bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,76 Prozent, wobei die Cmst Development um 2,95 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Cmst Development somit ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen Cmst Development. Aufgrund statistischer Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,93 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.