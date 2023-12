Cmst Development Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Cmst Development hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 2,2 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt der "Industrie"-Sektoraktien liegt. Im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -0,6 Prozent aufweist, liegt der Aktienkurs von Cmst Development mit 2,79 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz über Cmst Development zeigen über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cmst Development mit 5,04 CNH derzeit -1,95 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -8,2 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cmst Development liegt bei 82,86, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,13 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht" basierend auf dem RSI.