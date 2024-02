Cluff Natural Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Deltic Energy liegt bei 58,82, was als "Neutral" eingestuft wird und darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 30 und zeigt ebenfalls eine "Neutral" Situation an.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird als einer dieser Indikatoren betrachtet. Für die Deltic Energy-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 26,52 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 35,25 GBP liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 26,81 GBP liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Deltic Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Dividenden kann bei einer Investition in die Aktie von Deltic Energy eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 10,99 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Deltic Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.