Cluff Natural Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten vier Wochen gab es bei Deltic Energy keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Analystenbewertungen für Deltic Energy in den letzten zwölf Monaten beträgt 1, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Für den letzten Monat ergab die Analyse ein Gesamturteil von "Gut", basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 185 GBP für das Wertpapier, was einem Aufwärtspotenzial von 421,13 Prozent entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine deutlichen Signale für positive oder negative Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Die überwiegende Anzahl der angesprochenen Themen war neutral, daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Dividende von Deltic Energy liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10,98 % für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

