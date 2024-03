Cluff Natural Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse im Finanzmarkt, das zur Bewertung der Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers dient. Für Deltic Energy wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage berechnet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 87,5 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Deltic Energy daher eine schlechte Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse der Aktienentwicklung von Deltic Energy anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt verschiedene Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 26,76 GBP, deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 29,5 GBP, was zu einer guten Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine neutrale Bewertung aufgrund der geringen Abweichung vom letzten Schlusskurs.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Deltic Energy in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben überwiegend positive Bewertungen für Deltic Energy, was zu einer guten Gesamtempfehlung führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 185 GBP, was auf eine empfohlene Steigerung von 527,12 Prozent basierend auf dem letzten Schlusskurs hindeutet.

Insgesamt erhält die Deltic Energy-Aktie gemäß der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und der Analysteneinschätzungen überwiegend neutrale bis gute Bewertungen.