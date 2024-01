Cluey Ltd Aktie: Wann tut sich was?

Die aktuelle Kursentwicklung der Cluey-Aktie zeigt gemischte Signale aus Sicht der technischen Analyse. Mit einem Kurs von 0,09 AUD liegt der aktuelle Kurs 10 Prozent unter dem GD200 von 0,1 AUD, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Hingegen liegt der GD50 bei 0,09 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI beträgt 37,5 Punkte, was auf eine neutrale Position der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI von 50 bestätigt diese Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der Anleger führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, während das Anleger-Sentiment positiver Natur ist.