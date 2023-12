Cluey Ltd Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Anleger-Stimmung bei Cluey ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Besonders negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Cluey jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Cluey vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Cluey beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen überkauften Wert (75), weshalb Cluey auch hier als "Schlecht" bewertet wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cluey aktuell bei 0,11 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 0,08 AUD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -27,27 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich eine Differenz von -11,11 Prozent. Auf Basis dieser Analyse wird die Cluey-Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.