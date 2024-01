Cluey Ltd Aktie: Keine Panik!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cluey basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen eher neutral gestaltet haben. Es gab keine signifikanten Ausschläge in der Kommunikation. Allerdings zeigt sich in den letzten ein bis zwei Tagen ein positives Interesse seitens der Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cluey bei 0,11 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,085 AUD lag, was einem Abstand von -22,73 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,09 AUD und einer Differenz von -5,56 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis beider Zeiträume.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Cluey gegeben hat. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Ebenso wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI-Wert von 38,1 zeigt, dass die Cluey-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 56 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Gesamteinstufung als "Neutral".