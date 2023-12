Clps Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse der Clps-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,1 USD mit dem aktuellen Kurs von ebenfalls 1,1 USD eine Abweichung von 0 Prozent ergibt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da dieser aktuell bei 1,03 USD liegt, was einer Abweichung von +6,8 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis und insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Clps als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,18 insgesamt 93 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen" von 61,24. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel gemischt sind. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen, was auch die Anlegerstimmung widerspiegelt.

Abschließend wird die Dividendenpolitik von Clps bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Clps eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.