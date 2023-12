Clps Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Aktienkurs von Clps zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -29,23 Prozent, die mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,4 Prozent, wobei Clps mit 35,64 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Clps von 1.075 USD eine Entfernung von -1,38 Prozent vom GD200 (1,09 USD) auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1,04 USD, was wiederum ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand +3,37 Prozent beträgt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Clps-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clps-Aktie weist einen Wert von 54 für die letzten 7 Tage auf, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 47,03 im neutralen Bereich. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Clps.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Clps eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,29 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".