Clps Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Im Fall von Clps betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 64,29 Punkte, was darauf hindeutet, dass Clps momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,63, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") ergibt sich, dass Clps mit einer Rendite von -29,23 Prozent mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 10,99 Prozent, wobei Clps mit -40,22 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Daher erhält die Clps-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In fundamentaler Hinsicht ist Clps im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) aus Sicht der Analyse unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,18 gehandelt, während das Branchen-KGV 58,88 beträgt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.