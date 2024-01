Clps Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Temenos":

Die Clps-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 1,09 USD gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,02 USD, was einem Unterschied von -6,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 1,06 USD liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was einem Unterschied von -3,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Clps-Aktie. Insgesamt erhält Clps daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Clps besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich ebenfalls vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Sentiments bekommt die Clps-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Clps liegt bei 54,55 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 58,44 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Investoren, die aktuell in die Aktie von Clps investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,23 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Aufgrund dieser niedrigen Dividendenpolitik des Unternehmens wird eine Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns vergeben.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Clps-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Clps jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Clps-Analyse.

Clps: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...