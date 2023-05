Cloverly kündigt 19 Millionen Dollar Series A-Finanzierungsrunde und Validierung der neuen Lieferantenplattform für den freiwilligen Carbon-Märkten an.

Atlanta (ots/PRNewswire) -Cloverly, eine technologiegestützte Plattform für den Klimaschutz, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 19 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Die Investition wurde von Grotech Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=1204341967&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D3441498196%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.grotech.com%252F%26a%3DGrotech%2BVentures&a=Grotech+Ventures), einem führenden globalen Technologie-Investor, geleitet. Weitere führende Unternehmen wie Aquiline Technology Growth (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=4273627212&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D4249361188%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aquiline.com%252F%26a%3DAquiline%2BTechnology%2BGrowth&a=Aquiline+Technology+Growth), Impact Engine (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=2158354541&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D2412673447%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.theimpactengine.com%252F%26a%3DImpact%2BEngine&a=Impact+Engine), Mission One Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=565770154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D158263837%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.missionone.capital%252F%26a%3DMission%2BOne%2BCapital&a=Mission+One+Capital), New Climate Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=2218648838&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D2633110436%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.newclimateventures.com%252F%26a%3DNew%2BClimate%2BVentures&a=New+Climate+Ventures) und CreativeCo Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=2658767998&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D628200546%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcreative.co%252F%26a%3DCreativeCo%2BCapital&a=CreativeCo+Capital) schlossen sich an und wurden von bestehenden Investoren wie Tech Square Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=3323210721&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D3648442946%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.techsquareventures.com%252F%26a%3DTech%2BSquare%2BVentures&a=Tech+Square+Ventures), SoftBank Opportunity Fund (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=2594832512&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D1893994617%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftheopportunityfund.com%252F%26a%3DSoftBank%2BOpportunity%2BFund&a=SoftBank+Opportunity+Fund), Circadian Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=1064771287&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D1131353233%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcircadian.vc%252F%26a%3DCircadian%2BVentures&a=Circadian+Ventures), Knoll Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=1859306338&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D1714644660%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.knollventures.com%252F%26a%3DKnoll%2BVentures&a=Knoll+Ventures), SaaS Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=3432057671&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D2918055968%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.saasventurecapital.com%252F%26a%3DSaaS%2BVentures&a=SaaS+Ventures) und Panoramic Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=2646731274&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D953556581%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpanoramic.vc%252F%26a%3DPanoramic%2BVentures&a=Panoramic+Ventures) unterstützt. Mit dieser Finanzierung wird die Weiterentwicklung der branchenführenden digitalen Infrastruktur von Cloverly für den freiwilligen Carbon Markt finanziert, einschließlich der neuen Lieferantenplattform, die es Käufern, Lieferanten und nahezu allen anderen Unternehmen ermöglicht, ihren Einfluss auf einfache Weise zu vergrößern. Mit der Serie A wird auch die Verdreifachung des Cloverly-Teams und die Eröffnung eines zweiten Hauptsitzes in London unterstützt, um der weltweiten Kundennachfrage gerecht zu werden.Innovation in einem kritischen IndustriezweigLaut dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ist der Einsatz der Carbon Dioxide Removal (CDR) zum Ausgleich schwer abbaubarer Restemissionen unumgänglich, wenn ein Netto-Nullpunkt für CO2- oder Treibhausgasemissionen erreicht werden soll. Der freiwillige Carbon- Markt (VCM) stellt einen entscheidenden Mechanismus dar, um sofortige Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, indem unvermeidbare Emissionen heute parallel zu den groß angelegten Emissionsreduktionen angegangen werden, die erforderlich sind, um den Klimawandel in Zukunft abzuwenden. Um die globalen Emissionsziele zu erreichen, müssen nach Angaben der National Academy of Sciences (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=4183251898&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D2163862760%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnap.nationalacademies.org%252Fcatalog%252F25259%252Fnegative-emissions-technologies-and-reliable-sequestration-a-research-agenda%26a%3DNational%2BAcademy%2Bof%2BSciences&a=National+Academy+of+Sciences) bis 2050 jährlich zusätzlich 10 Milliarden Tonnen Carbon-Dioxid entfernt werden. Dieser dringende Bedarf sorgt für ein unglaubliches Wachstum dieser Märkte, das laut McKinsey und der Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=2704952570&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D3912141130%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mckinsey.com%252Fcapabilities%252Fsustainability%252Four-insights%252Fa-blueprint-for-scaling-voluntary-carbon-markets-to-meet-the-climate-challenge%26a%3DMcKinsey%2Band%2Bthe%2BTaskforce%2Bon%2BScaling%2BVoluntary%2BCarbon%2BMarkets&a=McKinsey+und+der+Taskforce+on+Scaling+Voluntary+Carbon+Markets) bis 2030 50 Milliarden Dollar erreichen soll. Trotz des Wachstums und der Dringlichkeit fehlt es dem VCM jedoch an vielen grundlegenden Elementen, die erforderlich sind, um in größerem Umfang sinnvolle Auswirkungen zu erzielen.Cloverly hat diese Probleme in Bezug auf Zugang, Einfachheit, Vertrauen und Transparenz seit seiner Gründung als weltweit erste API für Carbon-Credits angegangen. Das Unternehmen hat sich zur führenden digitalen Infrastruktur für den VCM entwickelt und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen wie American Express, Salesforce, Visa und anderen zusammen. Unternehmen können ihre Klimaschutzmaßnahmen schnell ausweiten, indem sie direkt hochwertige Carbon Remissions kaufen oder die Cloverly-Technologie in ihre eigenen Produkte, Dienstleistungen oder Lieferketten einbinden.Projektlieferanten können auch skalieren, indem sie den Cloverly Marketplace™ sowie die Lieferantensoftware von Cloverly nutzen, die es ihnen ermöglicht, kritische Geschäftsvorgänge wie Bestandsmanagement, Multi-Channel-Vertrieb und die Verfolgung von Kreditverkäufen zu verwalten. Die neue Lieferantenplattform bietet Credits von innovativen Anbietern wie Tradewater, Therm, KOKO Networks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=208574586&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D1654795792%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkokonetworks.com%252F%26a%3DKOKO%2BNetworks&a=KOKO+Networks), CarbonCure."Cloverly hat uns bei der Ausweitung unseres Vertriebs von Carbon-Credits sehr unterstützt", fügte Rahul Misra, CarbonCure's Head of Carbon Product and Operations, hinzu. "Der Wert, den sie sowohl durch die Präsentation unserer Lösung als auch durch ihre echte Partnerschaft bieten, ist wichtig, da wir uns auf dem sehr dynamischen freiwilligen Carbon Markt bewegen und mit einer Vielzahl von Käufern von Zertifikaten in Kontakt treten."Die MarktnachfrageDie Daten der Verbrauchsausgaben belegen nicht nur die ökologische Notwendigkeit, den Klimawandel in den Griff zu bekommen, sondern auch die öffentliche Forderung, nachhaltige Entscheidungen in unser Leben zu integrieren. Ein NielsenIQ -Bericht aus dem Jahr 2022 zeigt, dass 30 % der Verbraucher eher bereit sind, nachhaltige Produkte zu kaufen, und ein Bericht der Wharton School of Business aus dem Jahr 2022 unterstreicht, dass zwei Drittel der Verbraucher bereit sind, mehr für nachhaltige Produkte zu bezahlen. Die Einbeziehung des Klimaschutzes in die Nutzererfahrungen und Produktpläne ist eine der größten Chancen, die Unternehmen nutzen können, um diese erwiesene Marktnachfrage zu erfüllen."Wir können nicht warten - wir müssen jetzt handeln", erklärte Jason Rubottom, CEO von Cloverly. "Die Bedeutung des freiwilligen Carbon Märkte zeigt, dass eine beispiellose Nachfrage nach Lösungen besteht, die es sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern ermöglichen, einen aktiven Beitrag zu wichtigen Klimaschutzmaßnahmen zu leisten. Cloverly ist in einer einzigartigen Position, um dieses Engagement zu erleichtern, und diese Finanzierungsrunde steht dafür.""Im Rahmen unserer Due-Diligence-Prüfung haben wir mit vielen Kunden von Cloverly gesprochen. Wir waren beeindruckt von der Leidenschaft, die sie für das Produkt und das Team von Cloverly hatten", erinnert sich Lawson Devries, General Partner bei Grotech Ventures. "Es wurde deutlich, dass Cloverly sich nicht nur als globaler Marktführer in einem großen Markt etabliert hat, sondern auch einen echten Mehrwert für seine Stakeholder bietet und einen positiven Einfluss auf den Kampf gegen den Klimawandel hat. Wir freuen uns, daran teilhaben zu können.""Es war bemerkenswert, die Entwicklung von Cloverly seit der Gründungsrunde zu beobachten", sagt Vasant Kamath von Tech Square Ventures, dem ursprünglichen Hauptinvestor des Unternehmens. "Die Tatsache, dass sich sowohl das Produkt als auch das Team in nur wenigen Jahren zu einem Anbieter von Weltklasse entwickelt haben, ist ein Beweis für die kontinuierliche Innovation, mit der sie diesen wichtigen Marktbedarf decken."Informationen zu CloverlyCloverly wurde als erste API für Carbon-Credits eingeführt und ist heute die fortschrittlichste digitale Infrastruktur für die freiwilligen Carbon Märkte. Cloverly hat es sich zur Aufgabe gemacht, klimawirksame Maßnahmen zu skalieren. Mehr als 200 Unternehmen weltweit vertrauen auf Cloverly, darunter Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie, ESG/Carbon Accounting, Lieferkette und E-Commerce. Weitere Informationen finden Sie unter http://launch.cloverly.com/home (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=2802217659&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D487783099%26u%3Dhttp%253A%252F%252Flaunch.cloverly.com%252Fhome%26a%3Dhttp%253A%252F%252Flaunch.cloverly.com%252Fhome&a=http%3A%2F%2Flaunch.cloverly.com%2Fhome)Informationen zu Grotech VenturesGrotech Ventures wurde 1984 gegründet und ist ein führender Frühinvestor in vielversprechende Technologieunternehmen. Grotech ist auf der Suche nach innovativen Frühphaseninvestitionen in der gesamten Technologielandschaft und investiert während des gesamten Lebenszyklus eines jeden Portfoliounternehmens in dessen Wertschöpfung. Das Unternehmen verfügt über eine starke Kombination aus finanzieller Unterstützung, Branchenbeziehungen und fundiertem Fachwissen, um das Wachstum zu beschleunigen. Mit mehr als 1,0 Milliarden Dollar an zugesagtem Kapital unterstützt Grotech Unternehmen in der Frühphase durch Investitionen ab 500.000 Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.grotech.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3861340-1&h=3719533450&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3861340-1%26h%3D2652285127%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fcts.businesswire.com%252Fct%252FCT%253Fid%253Dsmartlink%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.grotech.com%2526esheet%253D51782893%2526newsitemid%253D20180404005552%2526lan%253Den-US%2526anchor%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.grotech.com%2526index%253D10%2526md5%253Dedb3e1fc513f13dbaeeb0458dd3b5d42%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.grotech.com&a=http%3A%2F%2Fwww.grotech.com).Medienkontakt:press@cloverly.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1557052/Cloverly_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cloverly-kundigt-19-millionen-dollar-series-a-finanzierungsrunde-und-validierung-der-neuen-lieferantenplattform-fur-den-freiwilligen-carbon-markten-an-301822876.htmlOriginal-Content von: Cloverly, übermittelt durch news aktuell