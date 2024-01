Clover Leaf Capital Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Clover Leaf Capital Corp":

Die Aktie von Clover Leaf Capital wurde in verschiedenen Aspekten bewertet, um ein Gesamtbild der aktuellen Situation zu erhalten. In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität auf einem üblichen Niveau liegt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie von Clover Leaf Capital daher als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen sowie für 25 Tage bestätigt diese neutrale Einschätzung ebenfalls. Sowohl der RSI als auch der RSI25 liegen im neutralen Bereich, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung mit "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 11,4 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,71 USD liegt, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bestätigt diese neutrale Einschätzung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Clover Leaf Capital sowohl in Bezug auf die Kommunikation im Netz, den RSI, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse als neutral bewertet wird.