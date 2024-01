Clover Health Investments Registered (A) Aktie: Davon kann keine Rede sein!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Clover Health Investments-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Das ergibt zusammengefasst ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Clover Health Investments. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für die Aktie beträgt 2,13 USD, was einem Aufwärtspotential von 120,44 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,964 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Clover Health Investments diskutiert, jedoch wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Analysten, sondern auch von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Untersuchung der Stimmung rund um Clover Health Investments ergab sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie war eher negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle Wert des RSI für Clover Health Investments beträgt 45,95, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 52 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Clover Health Investments-Aktie in Bezug auf die Analystenbewertung, das Anleger-Sentiment, das langfristige Stimmungsbild und den Relative Strength-Index eine durchweg "Neutral"-Einstufung.