Clover Health Investments Registered (A) Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Bei Clover Health Investments hat sich in den letzten Wochen kein signifikanter Wandel in der Stimmung und im Buzz bemerkbar gemacht. Eine Veränderung der Stimmung ergibt sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Clover Health Investments keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussion, oder anders ausgedrückt, die Veränderung in der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch dies wird mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Clover Health Investments daher für diese Stufe ein "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse bietet der gleitende Durchschnittskurs der Clover Health Investments derzeit ein "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 1,04 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,993 USD) um -4,52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage ergibt sich zu 0,97 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,37 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index, RSI, bietet eine Grundlage für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI der Clover Health Investments liegt bei 45,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,9, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einer Bewertung als "Neutral".

Die Analyse der Analysten zeigt, dass für die Clover Health Investments insgesamt eine "Neutral"-Einstufung vorliegt, da 1 Kauf-, 0 Neutral- und 1 Verkaufsempfehlung in den letzten 12 Monaten vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Clover Health Investments beträgt 2,13 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs sich um 114 Prozent entwickeln wird, da der Kurs zuletzt bei 0,993 USD notierte. Dafür gibt es die Bewertung "Gut". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung als "Gut".