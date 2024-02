Cloudweb Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Cloudweb-Aktie wird von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (0,05 USD) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,04 USD) liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,025 USD), was zu Abweichungen von -50 Prozent bzw. -37,5 Prozent führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung für Cloudweb. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist mit einem Wert von 89 darauf hin, dass die Cloudweb-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage stellt Cloudweb jedoch als "Neutral" dar.

Die Anleger-Stimmung bei Cloudweb in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.