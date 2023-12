Cloudweb Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Cloudweb-Aktie derzeit neutral eingestuft wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,07 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 USD liegt, was einer Abweichung von -42,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,04 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Cloudweb auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) erhält Cloudweb ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da der RSI der letzten 7 Tage bei 45 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Cloudweb zeigen keine wesentlichen Veränderungen. Weder das Stimmungsbild noch die Diskussionen in den sozialen Medien weisen auf auffällige Tendenzen hin, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen ebenfalls, dass weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. Die vorherrschende neutrale Stimmung führt zu der Einschätzung, dass Cloudweb als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cloudweb in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.