Cloudweb Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Dividende von Cloudweb steht aktuell in einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -3,38 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Händler" Branche entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Cloudweb. Aus diesem Grund bewerten wir die Aktie als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Cloudweb derzeit mit einem Kurs von 0,041 USD etwa +2,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -31,67 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt. Somit bewerten wir die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cloudweb derzeit mit einem Wert von 29,17 als überverkauft gilt, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine Gesamteinstufung von "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".