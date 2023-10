Cloudine Web3 Techn.inc Aktie: Abwarten

Die Anonymous Intelligence Aktie befindet sich derzeit 21,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 200 Tage liegt die Aktie mit einer Distanz von 45 Prozent zum gleitenden Durchschnitt eher schlecht. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Anonymous Intelligence in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um das Unternehmen hin. In den letzten Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert besprochen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft und die Aktie gilt als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 57 und der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 61,11. Beide Werte lassen darauf schließen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet und die Veränderung der Stimmung wird Anonymous Intelligence langfristig als "Neutral" bewertet. Die Aktivität in den sozialen Medien war in diesem Zeitraum durchschnittlich und es gab kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anonymous Intelligence Aktie aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird, während die Anlegerstimmung eher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Diskussionsintensität im Internet deutet auf eine langfristige "Neutral"-Bewertung hin.