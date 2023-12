Cloudflare ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Cloudflare-Aktie zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 13 liegt, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 14,96 ebenfalls im überverkauften Bereich, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Cloudflare.

Eine weitere Bewertungskomponente ist das Sentiment und Buzz rund um die Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Cloudflare führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Cloudflare von 85,05 USD eine Entfernung von +35,26 Prozent vom GD200 (62,88 USD) auf, was ein positives Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, verzeichnet mit einem Kurs von 68,14 USD einen positiven Abstand von +24,82 Prozent. Somit wird der Kurs der Cloudflare-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Abschließend basiert das Anleger-Sentiment auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Dabei zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Cloudflare diskutiert wurde, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.