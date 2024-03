Cloudflare, ist immer für eine Überraschung gut!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Cloudflare diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings lag der Fokus in den vergangenen Tagen eher auf negativen Themen rund um Cloudflare, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Cloudflare-Aktie sind 3 als "Gut", 4 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft worden. Im Durchschnitt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für das Wertpapier. Auch in jüngeren Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, wodurch das Rating für das Cloudflare-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 74,75 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 23,33 Prozent vom letzten Schlusskurs (97,49 USD) fallen könnte. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Cloudflare somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien konnte bei Cloudflare in den vergangenen vier Wochen verzeichnet werden, wodurch die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde keine klare Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Cloudflare auf dieser Stufe daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Cloudflare ein neutraler Titel ist. Es wurden verschiedene Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen gemessen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und diesen wurde eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zugeordnet. Der RSI7-Wert für die Cloudflare-Aktie liegt bei 56,96, was zu einer neutralen Empfehlung führt, und der RSI25-Wert von 40,4 bedingt ebenfalls eine neutrale Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.