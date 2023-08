Cloudflare Quartalszahlen: Analysten erwarten starken Umsatzanstieg und verringerten Verlust

Cloudflare, das Unternehmen mit Sitz in San Francisco, wird in 72 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen. Analysten erwarten einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im letzten Jahr lag der Umsatz bei 233,50 Mio. EUR und wird jetzt auf 304,10 Mio. EUR geschätzt, was einem Plus von +31,90 Prozent entspricht. Auch der Verlust soll sich verringern und wird voraussichtlich um +66,70% auf -23,48 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht gehen die Analysten von einem Umsatzanstieg um +31,90 Prozent aus und einem Gewinn von -104,82 Mio. EUR im Vergleich zu -174,73 Mio. EUR im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie wird sich auf -0,06 EUR erhöhen.

Die Reaktion der Aktionäre auf diese Schätzungen ist bisher unterschiedlich ausgefallen: In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -11,40% gesunken.

Analysten schätzen...