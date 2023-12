Cloudflare-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Cloudflare betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 55,15 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "Neutral" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Analysten bewerten die Cloudflare-Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenmeinungen waren 5 Gut, 4 Neutral und 3 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 63,7 USD, was einer Erwartung von -18,53 Prozent entspricht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass Cloudflare in den letzten Monaten eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung entspricht einer Einschätzung als "Neutral"-Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen und an acht Tagen negative Themen überwogen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Schlecht" im Anleger-Sentiment.