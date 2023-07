Cloudflare Aktienkurs: Voraussichtlicher Verlust von -8,84% in 12 Monaten erwartet

In den letzten Wochen konnte der Aktienkurs bereits wieder etwas zulegen und hat sich um +0,89% verbessert. Auf Sicht von 12 Monaten wird der Kurs jedoch nach Einschätzung der Analysten voraussichtlich bei 53,06 EUR liegen, was einen Verlust von -8,84% bedeuten würde. Anleger, die jetzt noch in die Cloudflare Aktie einsteigen möchten, sollten also mit einem möglichen Verlust rechnen.