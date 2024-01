Cloudflare Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Bluescope Steel":

In den letzten vier Wochen gab es bei Cloudflare eine positive Veränderung der Stimmungslage in den sozialen Medien. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Jedoch wurde auch eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung auf "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Stimmungen rund um Cloudflare derzeit positiv ausfallen. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den Kommentaren der letzten Wochen angesprochen wurden. Somit wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft bezogen auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cloudflare zeigt aktuell ein Niveau von 37,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 56,82 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cloudflare-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 66,1 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 80,18 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Bewertung als "Neutral" aufgrund eines nahe am gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses von 79,13 USD.

Insgesamt wird die Cloudflare-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen, wobei die Stimmungslage und die technische Analyse auf "Neutral" hinweisen.