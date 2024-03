Cloudflare Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Aktie von Cloudflare wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Stimmung und die Diskussionen im Netz. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass die Aktivität in den letzten Monaten eher gering war, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Schlecht" führte.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass Cloudflare insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt und auch über dem kurzfristigen Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen eine gemischte Meinung, wobei es in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 4 neutrale und 2 negative Einschätzungen gab, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt jedoch deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls negative Kommentare und Themen wider, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Cloudflare, wobei die technische Analyse positiv ausfällt, die Analystenmeinungen jedoch neutral bis negativ sind und auch die Anlegerstimmung eher negativ ist.