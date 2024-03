Cloudflare Aktie: Der nächste große Wurf!

Analystenbewertung: Cloudflare wurde in den letzten zwölf Monaten von 3 Analysten positiv bewertet, von 4 neutral und von 2 negativ, was im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Diese Einschätzung teilen auch die Analysten, die kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Cloudflare aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 74,75 USD. Dies würde einen Rückgang um -24,14 Prozent vom letzten Schlusskurs (98,54 USD) bedeuten, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Cloudflare-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Stimmung und Buzz: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einem positiven Punkt führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cloudflare-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die Cloudflare-Aktie sich in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 70,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 98,54 USD deutlich darüber liegt (+39,63 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 86,94 USD über dem letzten Schlusskurs (+13,34 Prozent). Somit wird die Cloudflare-Aktie auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Anleger: Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. Über Cloudflare wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Cloudflare auf der Basis des Anleger-Sentiments mit einem "Gut"-Rating bewertet.