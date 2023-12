Cloudflare Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cloudflare ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An drei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird Cloudflare auf Basis des Anleger-Sentiments mit "Schlecht" bewertet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität zu Cloudflare hat in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine Verschlechterung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cloudflare-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, wodurch ein "Gut"-Rating vergeben wird. Die technische Analyse ergibt ebenfalls ein positives Signal, da der aktuelle Kurs der Aktie einen deutlichen Abstand sowohl vom GD200 als auch vom GD50 aufweist.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine eher negative Bewertung für die Cloudflare-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, der Stimmungsänderung, des RSI und der technischen Analyse.