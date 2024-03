Cloudflare Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Analysten bewerten die Aktie von Cloudflare auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten sind 3 positiv, 4 neutral und 2 negativ eingestellt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 74,75 USD, was einer Erwartung von -22,47 Prozent entspricht.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Anleger diskutierten an vier Tagen hauptsächlich über positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Cloudflare. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Cloudflare-Aktie der letzten 200 Handelstage mit 73,3 USD verglichen wird, was einer Abweichung von +31,53 Prozent entspricht, was eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 91,36 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren positiven Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie von Cloudflare basierend auf den Analysen der Analysten, der Stimmung in sozialen Netzwerken, der technischen Analyse und dem langfristigen Stimmungsbild.