Cloudflare Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den letzten Wochen konnte bei Cloudflare keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten geben Cloudflare im Schnitt ein "Neutral"-Rating, basierend auf 5 positiven, 5 neutralen und 3 negativen Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. In aktuellen Reports wird ebenfalls überwiegend eine neutrale Beurteilung abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 64,73 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -22,26 Prozent fallen könnte. Aus Analystensicht erhält die Cloudflare-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cloudflare diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass Cloudflare sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen auf steigende Kurse hin. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren erhält Cloudflare somit eine "Gut"-Bewertung.