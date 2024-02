Cloudflare Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Cloudflare liegt bei 39,49, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 37 für Cloudflare, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Cloudflare von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Cloudflare wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 2 mal "Schlecht" für Cloudflare vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Die durchschnittliche Empfehlung für Cloudflare aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -23,72 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 74,75 USD. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".