Cloudflare Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Cloudflare wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 32,19 Punkten, was bedeutet, dass die Cloudflare-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Cloudflare überverkauft ist und daher mit "Gut" eingestuft wird. Somit erhält Cloudflare eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Aktie der Cloudflare wurde von Analysten aus Research-Abteilungen im letzten Jahr insgesamt mit 5 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Für den letzten Monat liegen 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen vor, was kurzfristig zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 64,73 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -23,24 Prozent führt und somit die Einstufung "Schlecht" ergibt. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie von Cloudflare ist somit "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cloudflare in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch, dass Cloudflare deutlich mehr diskutiert wurde als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Cloudflare in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, da in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.