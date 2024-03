Cloudflare Aktie: Was für ein Plan!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Falle von Cloudflare zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cloudflare blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Cloudflare bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtnote "Schlecht".

Bei der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Cloudflare aktuell 72,49 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 95,9 USD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +32,29 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 89,37 USD, was einer Distanz von +7,31 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie von Cloudflare somit die Gesamtnote "Gut" in diesem Bereich.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse und zeigt bei Cloudflare einen Wert von 67,13, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,29 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Cloudflare-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 2 "Schlecht". Das ergibt zusammengefasst ein "Neutral"-Rating für die Cloudflare-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 74,75 USD, was einem Abwärtspotential von -22,05 Prozent entspricht. Daraus leitet sich eine "Schlecht"-Empfehlung ab. Somit erhält Cloudflare insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.