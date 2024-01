Cloudflare Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Cloudflare ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den letzten zwei Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den vorherrschenden positiven Themen wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Cloudflare-Aktie um 21,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen nur eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass Cloudflare weniger Beachtung erfahren hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Cloudflare-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf verschiedenen Gut-, Neutral- und Schlecht-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von 13,42 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cloudflare eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.