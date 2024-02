Cloudflare Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Cloudflare deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Dies geht aus einer Analyse hervor, die starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf Cloudflare, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist und der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbringt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung auf der Stufe "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Cloudflare wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Cloudflare-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Bewertungen der Analysten zeigen, dass 3 als gut, 4 als neutral und 2 als schlecht eingestuft werden. Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat ergibt ein neutrales Bild. Das Kursziel der Analysten wird bei 74,75 USD angesiedelt, was eine negative Performance von -26,15 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 101,22 USD bedeuten würde.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Cloudflare-Aktie bei 68,22 USD verläuft, was eine "Gut"-Einstufung nach sich zieht. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +21,11 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.