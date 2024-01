Cloudflare Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cloudflare-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (62) als auch der 25-Tage-RSI (34,5) bestätigen diese Einschätzung.

Die Analystenmeinungen der letzten zwölf Monate zeigen ein ausgewogenes Verhältnis von positiven, neutralen und negativen Einschätzungen, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 64,73 USD, was eine mögliche negative Kursentwicklung um -22,26 Prozent und somit eine "Schlecht"-Empfehlung bedeutet. Insgesamt erhält die Cloudflare-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, mit sieben Tagen, in denen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes rund um Cloudflare. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher erhält Cloudflare in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.