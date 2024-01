Cloudflare Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten zwölf Monaten haben 13 Analysten ihre Bewertungen zur Cloudflare-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 3 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie kurzfristig als "Neutral". Im selben Zeitraum wurde das durchschnittliche Kursziel von Analysten auf 64,73 USD festgelegt, was einem Abwärtspotential von -15,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Cloudflare-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf dieser Analyseebene.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zur Cloudflare-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cloudflare in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Cloudflare-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 64,55 USD, womit der Kurs der Aktie (76,28 USD) um +18,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was eine Einstufung als "Gut" bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 73,3 USD, was einer Abweichung von +4,07 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt war die Cloudflare-Aktie im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Cloudflare. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".