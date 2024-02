Cloudflare Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur technischen Analyse von Aktien verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für Cloudflare wird der RSI derzeit mit einem Wert von 26,64 als überverkauft eingestuft, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Erweitert man die Betrachtung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Cloudflare neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Cloudflare-Aktie fällt ebenfalls neutral aus, mit 3 positiven, 4 neutralen und 2 negativen Bewertungen. Für den vergangenen Monat ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 0 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 74,75 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -26,15 Prozent erzielen könnte. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Neutral"-Bewertung von der Redaktion beurteilt.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation haben sich für Cloudflare in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage mit einer "Schlecht"-Bewertung beurteilt.