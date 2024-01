Cloudflare Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Für Cloudflare liegt der RSI bei 51,58, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet weist Cloudflare langfristig eine starke Aktivität auf, was als positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Cloudflare-Aktie wird als neutral eingestuft, mit 5 positiven, 7 neutralen und 3 negativen Bewertungen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als neutral bewertet. Das Kursziel der Analysten liegt bei 67,69 USD, was einer zukünftigen Performance von -16,79 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cloudflare-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 65,53 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 81,35 USD liegt, was einer positiven charttechnischen Bewertung entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine positive Abweichung von +5,28 Prozent.

Insgesamt erhält die Cloudflare-Aktie eine positive Bewertung sowohl im Hinblick auf das Sentiment im Internet als auch in der technischen Analyse.